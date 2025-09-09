このほど、朝にたん白質を積極的に摂取することの重要性を広く生活者に啓発することを目的に、朝たんぱく協会が設立され、9月3日に設立発表会が開かれた。特別ゲストには品川庄司の庄司智春さんと、若槻千夏さんを招いた。また、跡見学園女子大学の石渡尚子教授、立命館大学の藤田聡教授、広島大学の田原優准教授によるプレゼンテーションも行われた。賛助会員はキッコーマンソイフーズ、日本テトラパック。賛同会員はasken、紀文