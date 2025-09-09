サンソフトは9月9日、公式Xにて作曲家の影山雅司氏の訃報を伝えている。 影山雅司氏はサンソフトより発売された「アウトライブ」や「弁慶外伝」、「ギミック！」などの楽曲を手掛けた人物。4月にはSUPERDELUXE GAMESより影山氏のサイン入りCD「Gimmick! Official Arranged Soundtrack」が発売されていた。 サンソフトは「ギミック！」のキャラクター「ゆめたろー」のぬいぐるみとともに写る影山氏の写真