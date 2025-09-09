意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【山口県の方言】「おだん」の意味は？「おだん」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「おだんのことはほっちょいて」というように使います。いったい、「おだん」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「私」でした！「おだん」は、山口県の方言で「私」を意味する