お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅（53歳）が、9月8日に放送されたトーク番組「激レアさんを連れてきた。」（テレビ朝日系）に出演。SKE48・相川暖花（21歳）の握手会にたった1人来てくれた推しの存在について、「これはできないわ」と賞賛した。SKE48・チームSのリーダーである相川暖花が番組のゲストとして登場し、長くアイドルをやっているが、独自路線を突き進んだため、握手会にファンが1人も並んでくれない状況があ