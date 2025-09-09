ことし6月、福岡県筑紫野市で、ゴムで弾を飛ばす「スリングショット」で同僚の軽乗用車をへこませたとして、バス運転手の男が逮捕されました。器物損壊の疑いで逮捕されたのは、長崎県営バス福岡営業所の運転手、上野政晴容疑者（63）です。警察によりますと、上野容疑者はことし6月、福岡県筑紫野市天山にある営業所の駐車場で、ゴムで弾を飛ばす「スリングショット」を使い、同僚の男性運転手の軽乗用車のドアをへこませた疑いで