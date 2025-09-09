お年寄りたちにさっぱりとした気持ちで敬老の日を迎えてもらおうと、四万十市の理容師たちがボランティアで散髪を行いました。高知県理容組合中村支部では、まいとし「敬老の日」を前に、制定された9月の第2月曜日の「理容ボランティアの日」にあわせて散髪ボランティアを行っています。四万十市安並の高齢者施設「四万十の郷」を4人の理容師が訪れ、「さんぱつ横丁」と題して88歳から99歳までのお年寄り31人の髪を丁寧にカットし