馬場雄基氏衆院議員を辞職し立憲民主党に離党届を出した馬場雄基氏（32）は9日、福島市で記者会見し、任期満了に伴う同市長選（11月9日告示、16日投開票）に無所属で立候補すると表明した。「国をも動かす、地域のトップリーダーがこの地には必要だ。その決意のもと、市長選に挑む決意を固めた」と述べた。馬場氏は福島県出身。銀行員や松下政経塾を経て2021年衆院選で立民から初当選し、2期目だった。市長選には、3選を目指