大橋昭仁被告＝2023年従業員として働いていた横浜市のラーメン店で2023年9月、店長だった親族の男性＝当時（33）＝を殺害し現金などを奪ったとして、強盗殺人の罪に問われた住所不定、無職大橋昭仁被告（37）は9日、横浜地裁の裁判員裁判初公判で「殺すことが目的で金を取ることは目的ではなかった」と起訴内容を一部否認した。検察側は冒頭陳述で、被告が事件前に売上金で包丁を購入し「強盗放火殺人」「量刑」などと検索して