立憲民主など野党の国対委員長らは9日の会談で、政治空白は許されないとして、9月中に臨時国会を召集するよう求める方針で一致した。自民党総裁選の10月4日投開票が決まった場合、憲法に基づき召集を要求することも申し合わせた。