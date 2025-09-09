韓国の8人組ボーイズグループ・ATEEZ（エイティーズ）が、2026年にアジア・オーストラリアツアーを開催することを発表した。【ソロカット】各メンバー2枚ずつ！個性を放つATEEZ所属事務所のKQ ENTERTAINMENTは、8日午後6時に公式SNSを通じ、『ATEEZ WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] ASIA, AUSTRALIA』のポスターを公開し、公演を開催することを発表。ATEEZは2026年1月24日に台北、31日にジャカルタ、2月22日にシンガポール、3月3