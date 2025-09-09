石破総理の後任を決める自民党の総裁選をめぐり、高市前経済安全保障担当大臣が出馬する意向を固めたことが分かりました。「ポスト石破」に向けた動きが加速しています。国会記者会館から中継です。高市氏は総裁選の詳細が決まってから出馬表明をおこなう考えで、去年の総裁選でも決選投票に進んでいることから今回も“台風の目”になるものとみられます。高市氏周辺によりますと、来週にも記者会見を開いて政策を公表する予定です