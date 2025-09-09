野党側はけさ、臨時国会の早期召集を改めて与党側に求めました。国会ではけさ、立憲民主党や日本維新の会など野党の国会対策委員長が会談し、今後の国会運営について議論を交わしました。会談では、自民党の総裁選をめぐって「これ以上、自民党の党内事情で政治空白が続くということは許されない」として、与党側に対して早期の臨時国会召集を求める方針で一致しました。立憲民主党笠浩史 国対委員長「なるべく早く月内にも