元セクシー女優でタレントの三上悠亜（32）が、8日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時45分）に出演。あの、藤田ニコルとお酒を飲む企画で自身が元セクシー女優というテーマで炎上することへの思いを語った。三上は「私の場合、いつも勝手に炎上わけ。悪意のある発言をしたとか、YouTubeで切り抜かれてとかじゃなくて、あれも、話が大きくなって。私がドレス屋さんから仕事を受けたとか、仕事でPRして、全然そ