「民主の女神」と呼ばれた香港の民主活動家で、23年12月、留学先のカナダで事実上の亡命を宣言した周庭さん（28＝英語名アグネス・チョウ）が9日までにYouTubeチャンネルを更新。過去にアイドルグループ、モーニング娘。のオーディションを受けていたことなどについて語った。周庭さんは今回の動画では日本語でトーク。2012年に15歳で学生運動に参加してから、20年末に収監され、出所後の23年に留学したカナダの大学院を卒業した現