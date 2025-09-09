テレビやSNSで芸能人の自宅の様子を見たとき、「この人の食器棚を覗いてみたい！」と思ったことはありませんか。株式会社NEXERと河口家具製作所が行った調査では、全国の男女1000人の回答から、1位に選ばれたのは高級食器のイメージが強いデヴィ夫人であることがわかりました。【写真】タモリ、速水もこみち、所ジョージ、北川景子がランクイン！この調査は、2025年7月にインターネットで実施され、全国の男女1000人が対象となりま