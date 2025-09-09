第25回中国国際投資貿易商談会が9月8日、中国東南部の福建省アモイ市で開幕しました。商談会は「中国と手を携えて、未来に投資する」がテーマで、商談会の展示総面積は12万平方メートルに達し、100回以上の投資促進活動が開催される予定です。中国は「中国への投資」というシンボル的な展示会と双方向投資促進のための重要なサービスプラットフォームの構築に努めています。この投資商談会には120以上の国と地域、11の国際機関の代