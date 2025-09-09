米国のスコット・ベッセント財務長官は現地時間9月7日、メディアの取材に対し、もし合衆国最高裁判所が政府の関税政策を違法とする判決を支持した場合、財務省は既に徴収した関税の約半分を返還せざるを得ず、その結果は「壊滅的なものになる」と述べました。連邦巡回区控訴裁判所は8月29日、トランプ政権が多くの国に関税を課す際に引用した法律には、そのような課税権限は与えられていないと裁定しました。ただし、トランプ政権