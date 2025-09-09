レギュラーシーズンも残り１８試合。ＷＢＣ元日本代表ヘッドコーチの白井一幸さんが、佳境に入ったシーズン最終盤の戦い方を独自解説です。（白井一幸さん）「相手がどこのチームでも一戦必勝スタイルで戦っていく。トーナメント形式で戦っていく、それが必要」レギュラーシーズンも残り１８試合。ファイターズは首位ソフトバンクとゲーム差「４」の２位となっていま