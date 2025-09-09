「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が8日深夜に放送されたテレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・45）に出演。お金の管理について語った。この日はタレントの藤田ニコル、三上悠亜と3人でトークを展開。お金の管理方法について聞かれたあのちゃんは「僕はあんまり管理できてないんだけど、積立コツコツ貯金みたいなやつをやれって言われて。それだけやってる」と打ち明け、「いくら使っても、毎月コツコツ…