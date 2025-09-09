記者会見する林官房長官＝9日午前、首相官邸林芳正官房長官は9日の記者会見で、DNA型鑑定を巡る佐賀県警で発覚した不正行為に関し「あってはならないことだ。再発防止に向けた取り組みを進めることが重要だ」と述べた。DNA型鑑定について「犯罪捜査や刑事事件の立証に活用される重要なものだ」と指摘した。