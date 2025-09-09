自民党は次の総裁を選ぶ選挙を、国会議員に加え党員による投票も行う、いわゆる「フルスペック型」で実施することを正式に決めました。自民党・森山幹事長：全国の党員・党友の皆さまの声を直接反映する総裁の公選、いわゆるフルスペックの選挙を通じて新たな総裁を選出することが最も望ましい。自民党は9日午前11時から総務会を開き、全国の自民党員・党友が投票する「フルスペック型」と呼ばれる方式で総裁選を行うと正式に決め