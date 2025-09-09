女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)の第118回が10日に放送される。連続テレビ小説『あんぱん』第118回の場面写真のぶ(今田美桜)は八木(妻夫木聡)の会社で子供たちに『アンパンマン』の読み聞かせをすることに。だが、子どもたちは興味がないようで…。しばらくして、嵩(北村匠海)が監督を務めた映画『やさしいライオン』が公開され、好評を博す。11