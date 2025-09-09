◇MLBドジャース-ロッキーズ(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)ドジャースはマックス・マンシー選手が戦線復帰。日本時間9日のロッキーズ戦に「4番・サード」でスタメン出場しています。マンシー選手はドジャースの打撃の支柱である1人。6月の月間打率.333も同7月3日の試合で走者と接触し左膝を負傷し負傷者リスト入りしました。8月に復帰を果たすと、8月も月間打率が.348と好調をキープしていました。しかし、同8月14日に行わ