スターバックス コーヒー ジャパンは9月10日、「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」(TALLサイズのみ 持ち帰り687円、店内利用700円)を全国のスターバックス(一部店舗を除く)で発売する。「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」(TALLサイズのみ 持ち帰り687円、店内利用700円)/「洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ」(持ち帰り520円、店内利用530円)○スイーツ感覚のフラペチーノが新登場同商品は、シャキとした食感の芳醇な洋なし果肉