9月は3月に次いで、株主優待の多い月です。家計にうれしい食品や日用品、お食事券など暮らしに役立つ優待が多く、少額から始められる銘柄も豊富にそろっています。そこで、投資を始めたばかりの人でも手を伸ばしやすい、20万円以下で購入できるおすすめ銘柄をピックアップしました。気になる優待があったら企業ページもぜひチェックしてみてくださいね。20万円以下で買えるおすすめ株主優待10選投資金額20万円以下で優待が受け取れ