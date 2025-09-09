◆米大リーグパドレス―レッズ（８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレスのダルビッシュ有投手が８日（日本時間９日）、本拠のレッズ戦に４勝目を目指して先発。初回先頭弾に続いて３回にも１点を奪われた。初回先頭のフリードルに対し、ファウルで粘られての８球目、２球続けたカーブが真ん中に入り、右越えに放り込まれた。２回は３者凡退で終わらせた。２巡目に入った３回に２死三塁で看板選手の