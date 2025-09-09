金融庁が信用金庫と信用組合の経営監視を強化する。信金・信組を巡っては、従来は主に各地の財務局が監督・検査を委ねていたが、金融庁自身が監督・検査を担う地銀に比べて経営監視が手薄だと指摘されてきた。 7月には「協同組織金融モニタリング室」を新設し、担当参事官を配置。今後は財務局から吸い上げた個別の信金・信組の経営データを集約、個別の金融機関が抱えるガバナンスや財務リスクなどを精査し、より実効