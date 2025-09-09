８日、休み時間に長縄跳びをする呉屯中心小学校の児童ら。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山9月9日】中国福建省武夷山市の呉屯中心小学校では、休み時間に縄跳びやゴム跳び、鬼ごっこ、羽根蹴りなど昔ながらの遊びを取り入れ、児童が体を動かす機会を増やしている。８日、休み時間に長縄跳びをする呉屯中心小学校の児童ら。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）８日、休み時間に長縄跳びをする呉屯中心小学校の児童ら。（