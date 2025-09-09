【新華社玉渓9月9日】中国雲南省玉渓市にある玉渓窯跡は600年以上前、元末から明初にかけて使われていた。玉渓窯の発見は、雲南省における元明時代の古陶磁器研究の空白を補い、2013年に国家重点文物保護単位（国宝級文化財）に指定された。（記者/許芸潁）