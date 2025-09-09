アジア株香港株4年ぶり高値米利下げ期待、雇用大幅下方修正見込む上海株上値重い 東京時間11:05現在 香港ハンセン指数 25897.68（+263.77+1.03%） 中国上海総合指数 3831.56（+4.72+0.12%） 台湾加権指数 24747.42（+200.04+0.81%） 韓国総合株価指数 3240.52（+20.93+0.65%） 豪ＡＳＸ２００指数 8796.20（-53.39-0.60%） アジア株は豪州を除いて上昇、一部で米大幅利下げ期待