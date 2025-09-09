こんにちは。新潮社校閲部の甲谷です。今日は、常用漢字のクイズです。次の4つの漢字のうち、常用漢字は1つだけです。どれでしょうか？【回答】皆さん、分かりましたか？クイズの答え合わせをしてみましょうA.炒B.溜C.喩D.狼「かねてから」「かねてより」さて、皆さんは以下の3つの文章について、それぞれどうお感じになるでしょうか。1.かねて願っていた那覇支社への異動がついに叶った。2.かねてから願っていた那