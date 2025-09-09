1972年にデビューロックは若者の音楽というイメージがある。しかし、歳を重ねても若い頃と変わらない元気な姿を見せてくれるアーティストも存在している。日本でその代表例と言えるのが矢沢永吉である。1972年にキャロルというバンドでメジャーデビューを果たして以来、現在に至るまでロックスターとして活躍を続けている。75歳になった今も彼が現役のトップアーティストとしてカリスマ性を失っていないのはなぜなのか。【ラリー