８日、首鋼園内を走る無人運転のシャトルバス。（北京＝新華社記者／邱虹）【新華社北京9月9日】中国北京市で10〜14日、「2025年中国国際サービス貿易交易会」が開催される。会場の首鋼園（旧首鋼工場跡地を再開発した産業・文化複合エリア）では、無人運転のシャトルバスが運行され、会期中の注目の一つとなりそうだ。記者が試乗したところ、走行は滑らかで認識精度も高く、未来の交通の便利さを実感できた。（記者/呉寒氷、邱