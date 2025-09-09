【新華社北京9月9日】中国各地で8日未明、月が地球の影にすっぽり入る「皆既月食」が観測された。月は赤銅色に輝き、幻想的な姿を見せた。地球の大気で光が屈折、散乱し、波長の長い赤い光だけが月面に届くため、赤みを帯びて見える。（郭連友）