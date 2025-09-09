【ロサンゼルス＝帯津智昭】日本のプロ野球でプレーした初の現役大リーガーとされるジム・マーシャルさんが７日に死去したと、米国野球殿堂のＸ（旧ツイッター）や米メディアが８日に伝えた。９４歳だった。イリノイ州出身の野手で、１９５８年にオリオールズでデビュー。６２年まで５球団で通算２９本塁打、１０６打点をマークした。６３〜６５年に中日でプレーし、日本での通算成績は４０２安打、７８本塁打、２５２打点だっ