ドラマ『3年B組金八先生』など様々なドラマや映画で活躍した、俳優の吉行和子さんが、2日未明に肺炎のため亡くなったことを所属事務所が公式サイトで発表しました。90歳でした。吉行さんは、映画『愛の亡霊』、『東京家族』や、テレビドラマ『3年B組金八先生』、『ナースのお仕事』など数々の作品に出演しました。所属事務所によると、葬儀は故人の遺志により、近親者のみで執り行われたということです。