メキシコ中部で8日、2階建てのバスが貨物列車と衝突し10人が死亡し数十人がけがをしました。事故があったのはメキシコ中部アトラコムルコ市の踏切で8日、2階建てのバスが線路を横切ろうとしたところ、走ってきた貨物列車と衝突しました。この事故でこれまでに10人が死亡し、数十人がけがをしたということです。現地の映像では踏切に遮断機はなく、踏切の手前で一時停止したバスが線路を渡り始めたところ、横から走ってきた貨物列車