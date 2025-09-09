プロ野球・ロッテは9日、美馬学投手が今季限りで現役引退をすることを発表しました。38歳の美馬投手は2010年にドラフト2位で楽天に入団すると2年目から先発に移行しローテーションを守ります。2017年にプロ初の2桁勝利を記録。2020年にロッテに移籍し、昨季は3試合に先発し、0勝2敗、防御率7.43としていました。今季は1軍への出場はなく、ファームで6試合登板（うち3先発）で2勝0敗、防御率1.37としていました。美馬投手は球団を通