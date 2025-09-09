タレントのマツコ・デラックスが、8日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜午後10時）に出演。黒柳徹子の言葉に打ちのめされたことを明かした。番組では、共演のSUPER EIGHT村上信五と「村上・マツコ、芸能界に向いてない問題」と題したトークを展開。マツコは芸能界について「変な人にならないとやっていける世界じゃなかった」と持論を語ると、村上も「スタジオに入ってくる時、サングラスかけてこうやって（肩で風を切