陸上競技の全国大会で全国3位の成績を収めた秋田東中学校の選手たちが秋田市役所を訪れ、沼谷市長に活躍を報告しました。沼谷市長のもとを訪れたのは秋田東中学校、男子陸上部のリレー選手たちです。秋田東は先月行われた全国中学校体育大会、全中の4×100メートルリレーで、3位に入りました。大会記録や東北中学記録を上回る好記録をマークした選手たち。改めて応援への感謝を伝えました。工藤陽仁主将「