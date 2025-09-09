株に関するインターネット上の広告をきっかけに、湯沢市の60代の男性が現金310万円をだまし取られる被害に遭いました。湯沢警察署の調べによりますと、湯沢市の60代の男性は今年7月、インターネットで、株に関する広告を見たところ、無料通話アプリ LINEに誘導され、日本人女性を名乗る人物などと連絡を取るようになりました。良い投資先があると相手から言われた男性は、県中央部の宿泊施設の駐車場で、片言の日本語