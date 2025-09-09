北中米ワールドカップのアフリカ予選が8日に開催され、チュニジア代表が3大会連続7度目の出場を決めた。チュニジアはグループH第8節で赤道ギニア代表のホームに乗り込み、1-0で完封勝利。6勝1分とし、2試合を残してW杯への切符をつかんだ。アフリカ勢ではグループEのモロッコ代表に続く2か国目となる。