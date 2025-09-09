レバークーゼンは8日、カスパー・ヒュルマンド氏(53)が新監督に就任することを発表した。契約期間は2027年6月30日までの2シーズンとなる。レバークーゼンは2023-24シーズンにシャビ・アロンソ氏の下、ブンデスリーガ史上初の無敗優勝を果たし、DFBポカールとの国内2冠を達成。今夏にアロンソ氏がレアル・マドリーの指揮官に就任したため、新監督としてエリック・テン・ハフ氏を招聘した。しかし、ブンデスリーガ開幕から2試