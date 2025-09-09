フレアスは３日ぶりに反発している。８日の取引終了後、２６年３月期第２四半期に補助金収入による営業外収益を計上すると発表したことが好感されている。厚生労働省の「人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）」に関して、補助金収入１億円を営業外収益に計上する。なお、２６年３月期上期業績予想に与える影響は精査中としている。 出所：MINKABU PRESS