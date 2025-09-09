日立製作所が４日続伸している。この日、鉄道システム事業を担う日立レールが米国現地時間８日、メリーランド州で鉄道車両製造の最先端のデジタル工場を本格稼働させたと発表しており、好材料視されている。 同社にとって北米最大級の車両工場となる同工場は、総投資額１億ドル（約１４８億円）で、うち３０００万ドル以上をデジタル強化に投資し、高品質な生産と顧客価値の創出に重点を置いて設計。米国のワシ