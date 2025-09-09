・ソフトバンクＧが利益確定売り優勢、ナスダック指数最高値更新も目先上昇一服 ・ソニーＧが頑強、東証はソニーＦＧの新規上場を承認 ・アドテストが群を抜く売買代金こなし最高値更新、半導体セクター上昇の牽引役として再び名乗り上げる ・トレファクは４連騰、８月既存店売上高が４８カ月連続前年上回る ・パーク２４は大幅続伸、１２月１日からカーシェアリングの料金体系を一部変更へ ・