ImagenAI Ltd.は9月9日（火）、同社が提供するプロフォトグラファー向けのAI写真編集ソフト「Imagen（イマジェン）」に新機能を追加。写真を自動でセレクトする「枚数指定セレクト」機能が利用できるようになった。 同ソフトは写真のセレクト・編集・納品といった一連の工程にAIを活用することで効率化を図り、時間短縮および品質を維持することを企図した編集ソフト。自動化とユーザーコントロールの