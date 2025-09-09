デートに勇気を出して誘ったのに、男性から返ってきたのは「忙しいんだよね…」という一言。ガッカリすると同時に、「これって脈ナシなのかな？」と気になるものです。でも実は、この「忙しい」にはいくつかのパターンが。そこで今回は、その“本音”３パターンを解説します。“余裕ある男”を演出する駆け引き行動「簡単に誘いに乗る男と思われたくない」と考える男性は、あえて「忙しい」と断ることがあります。これは自分の価値