9月4日に逝去した、ラグジュアリーファッション界の巨匠ジョルジオ・アルマーニ（Giorgio Armani）氏の訃報を受け、アルマーニグループのビューティ事業「アルマーニ ビューティ（ARMANI beauty）」とライセンス契約を結んでいるロレアルが公式コメントを発表した。 【画像をもっと見る】 ロレアルのジャン-ポール・アゴン（Jean-Paul Agon）会長とニコラ・イエロニムス（Nicolas Hieronimus）CEOが共同でコメントを発表した。