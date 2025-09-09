男性は好きでもない女性に対してあまり関心を示すことはありませんが、好きな女性となると態度が一変。ついつい接点を作ろうと、自発的にアクションを起こすものです。そこで今回は、そんな男性が本命の女性だけに見せる「態度」を紹介します。以前交わした会話の内容や、以前２人の間で起きた出来事を話題にする男性は本命の女性に対して自分が強く関心を寄せていることをアピールしたくなるもの。そのため、以前交わした会話の内